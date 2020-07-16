В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d793380e-c7a4-11ea-bf78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки умерли 13 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число летальных исходов за всё время пандемии достигло 4271.

В общей сложности российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797. По официальной информации, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%. Всего из больниц выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 16 июля открывается электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 в поликлиниках. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник также сообщил, что сейчас число тестирований на COVID-19 в городе примерно в два раза больше, чем в других регионах России, ежедневно их делают около 70 тысяч. Он призвал работодателей самих заботиться о сотрудниках — «с помощью своей медицинской службы сделать забор крови и доставить эту пробирку в лабораторию».

Собянин добавил, что ответственность властей перед горожанами гораздо выше, когда снимаются ограничительные меры, чем когда они вводятся. Тем не менее, заверил он, ситуация под контролем.