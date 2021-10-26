В Москве повысили минимальные пенсии

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Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный с разговоре с NEWS.ru призвал «разговаривать с молодёжью, какая бы ситуация ни происходила», а не отчислять из учреждений за реакцию в социальных сетях. Таким образом он прокомментировал информацию про отчисление нескольких студенток Высшей школы «Останкино» за лайки комментария с критикой в адрес учебного заведения.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный с разговоре с NEWS.ru призвал «разговаривать с молодёжью, какая бы ситуация ни происходила», а не отчислять из учреждений за реакцию в социальных сетях....