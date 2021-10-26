В Москве повысили минимальные пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в городе повышается минимальная пенсия. Минимальная выплата жителям мегаполиса составит 21 193 рубля, передаёт АГН «Москва».
Эта сумма включает в себя городскую доплату. Таким образом, индексация пенсий составила 4,8%.
С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%, — сообщили в пресс-службе администрации мегаполиса.
Городскую доплату к пенсии получают 2,1 млн жителей столицы.
Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о повышении пенсий с ноября этого года. В этом году страховая выплата по старости составила 6044,48 рубля. Люди, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября будут получать двойной размер этой выплаты — 12 088,96 рубля. Эта сумма будет приходить на счёт в месяце, который следует за месяцем дня рождения.