Экономист рассказала, кому с ноября повысят пенсию

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала о повышении пенсий с ноября этого года. В этом году страховая выплата по старости составила 6 044,48 рублей, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Люди, которым в октябре исполнилось 80 лет, с ноября будут получать двойной размер этой выплаты — 12 088,96 рубля. Эта сумма будет приходить на счёт в месяце, который следует за месяцем дня рождения.

Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным, — пояснила Григорьева.

Плановое повышение пенсии предусмотрено также для бывших лётчиков и шахтёров. Средний размер доплат для них повысился с 1 февраля текущего года. Эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. С 1 ноября как раз и предстоит пересмотр этих выплат.

Ранее сообщалось, что граждане, получающие маленькую пенсию из-за утраты в 90-е годы документов о стаже работы, могут добиться её повышения. Для этого им необходимо в судебном порядке подтвердить трудовую деятельность.