Россиянам рассказали, как добиться повышения пенсии

Граждане, получающие маленькую пенсию из-за утраты в 90-е годы документов о стаже работы, могут добиться её повышения. Для этого им необходимо в судебном порядке подтвердить трудовую деятельность, рассказала URA.RU член думского комитета РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что в 90-е годы многие предприниматели уничтожали документы вместо их передачи в архив. В результате у части граждан не зафиксирован трудовой стаж за этот период, поэтому они получают небольшую пенсию.

Для восстановления стажа и получения пенсионных коэффициентов следует обратиться в суд. В качестве доказательства работы могут выступать фотографии с рабочего места, почётные грамоты, карточки профсоюзного учёта и другие документы. Кроме того, можно попросить бывших сослуживцев дать показания, подтверждающие трудовую деятельность.

ПФР, по решению органа правосудия, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж, — отметила депутат.

Ранее в ПФР рассказали, что пенсионеры, работавшие на селе не менее 30 лет, могут получить надбавку к пенсии. Её размер составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 2022 года надбавка будет сохраняться, если пенсионер переедет жить в город.