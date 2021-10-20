Сельским пенсионерам рассказали о доплате к пенсии

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Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может состояться в декабре. В этом году она не будет совмещаться с другими форматами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идёт о ежегодной пресс-конференции, — сказал пресс-секретарь президента. Ранее он отметил, что пока не определён и формат мероприятия. Он будет зависеть...