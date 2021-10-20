Сельским пенсионерам рассказали о доплате к пенсии
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:25, 21 октября 2021
Сельские пенсионерыФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пенсионеры, трудившиеся на селе не менее 30 лет, могут получить надбавку к пенсии. Со следующего года доплата будет сохраняться даже после переезда в город, передаёт «ФедералПресс».
Сельские неработающие пенсионеры, трудившиеся на селе не менее 30 лет, имеют право на доплату к пенсии, — говорится на сайте ПФР.
Доплата к пенсии составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: в этом году размер надбавки составит примерно 1,5 тысячи рублей. Сейчас при переезде из села в город пенсионер больше не сможет получать доплату, но в следующем году надбавка будет сохраняться. При этом уже переехавшим в город пенсионерам получение надбавки продлят автоматически.
Ранее профессор кафедры финансов Юлия Финогенова рассказала, что в 2022 году неработающим пожилым людям упростят досрочный выход на пенсию. Досрочную пенсию безработному назначат со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии, сообщила она.