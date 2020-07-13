В Москве от коронавируса вылечились за сутки более тысячи человек

https://static.news.ru/photo/559e1bd0-c59b-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи за сутки вылечили от коронавирусной инфекции 1012 пациентов, таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 165 966 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Накануне от коронавируса в городе за сутки выздоровели 394 человека.

Всем пациентам были проведены лабораторные тесты, показавшие выздоровление, ранее их диагноз был подтверждён медиками.

Пациентам, излечившимся от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови. Для этого есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, кто меньше всего подвержен коронавирусу. В категорию тех, кто реже заражается и легче всего переносит COVID-19, входят дети до десяти лет, При этом дети старше 10 лет подвержены заражению в равной степени со взрослыми. Однако с большей долей вероятности они переболеют легко. Теперь медикам предстоит понять, передаётся ли вирус между детьми, писал NEWS.ru.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.