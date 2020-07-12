Ещё 394 пациента в Москве вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cec793a8-c4d1-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели ещё 394 пациента, таким образом, общее число вылечившихся в столице достигло 164 954 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всем пациентам были проведены лабораторные тесты, показавшие выздоровление, ранее их диагноз был подтверждён медиками.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954 человек, — объявила Ракова.

При выписке граждане в случае необходимости нахождения под наблюдением получают соответствующие рекомендации. Всем, кто излечился от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови. Для этого есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С. Также граждане имеют возможность поработать волонтёрами, помогая тем, кто ещё болеет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения на деятельность ряда столичных организаций прекратили действовать 13 июля. В частности, к работе могут вернуться аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа, закрытые 25 марта.