В ВОЗ рассказали, у кого самые низкие шансы заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/174327b2-c52e-11ea-8353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, кто меньше всего подвержен коронавирусу. В категорию тех, кто реже заражается и легче всего переносит COVID-19, входят дети до десяти лет, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По её словам, к таким выводам в организации пришли после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше 10 лет подвержены заражению в равной степени со взрослыми. Однако с большей долей вероятности они переболеют легко.

Теперь медикам предстоит понять, передаётся ли вирус между детьми, отмечает РИА Новости.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков перечислил три сценария, согласно которым человек не заразится коронавирусной инфекцией.

По его словам, это возможно, если у человека от рождения сильный и быстрый иммунитет. Также заражения не будет, если у человека сильный иммунный ответ, например, в случае перекрёстного иммунитета, а также если организм человека не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.