В Москве от коронавируса вылечились ещё 1960 человек

https://static.news.ru/photo/e5a30b74-129d-11eb-9df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 1960 пациентов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, общее количество человек, победивших болезнь, достигло 277 608. После прохождения лечения всем им предоставляют необходимые рекомендации.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что заразиться коронавирусом в собственной квартире можно, даже если носитель COVID-19 был в помещении в маске. Всё дело в том, что инфекция способна передаваться через обычное полотенце. На этом предмете личной гигиены вирусы могут «поселиться», если им воспользуется человек, который плохо вымоет руки.