В Москве от коронавируса вылечились ещё 1796 пациентов

https://static.news.ru/photo/4b7fe2d4-bb67-11ea-835c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1796 человек пациентов. Всего число выздоровевших от COVID-19 людей, увеличилось до 152 193.

Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболело более 220 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире — 648 533 человека. Всего в стране скончались 9345 , выздоровели 413 611.

Как писал NEWS.ru, российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели. Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности, считает она.