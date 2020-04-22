В Москве нет давки в метро после запуска автоматического контроля пропусков

https://static.news.ru/photo/16817caa-848a-11ea-9bf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоплений пассажиров в московском метро утром 22 апреля, когда в столице начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, не зафиксировано. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано, — цитирует ТАСС заявление штаба.

Как писал NEWS.ru ранее, в среду, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.