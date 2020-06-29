В Москве началась реставрация 80-летнего кинотеатра «Родина»

https://static.news.ru/photo/2937e930-baa2-11ea-a946-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В столице специалисты приступили к реставрации кинотеатра «Родина» на Семёновской площади.

Кинотеатр был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. В здании до сих пор сохранились подлинные элементы интерьеров. За свою долгую историю существования «Родина» пережила несколько реконструкций, однако облик здания остался практически без изменений.

Парадный вход в кинотеатр сохранил высокий портал с фреской в нише, специально спроектированной для размещения афиш. Наверху главного фасада располагается галерея с площадкой. Изначально там должен был быть кинотеатр под открытым небом, однако позднее вместо него появилось кафе.

Как пишет «Москва 24», разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие. Специалистам предстоит отреставрировать уникальное декоративное оформление фасадов, привести в порядок ограждение балкона из балясин, раскрыть оконные проёмы, которые были заложены в 60-х годах, а также воссоздать исторический дверной проём и восстановить люстры.

Ранее NEWS.ru сообщал о реставрации другого московского кинотеатра — «Художественный». В настоящее время в нём проводятся работы по укреплению фундамента и стен. Планируется, что главному фасаду здания полностью вернут его исторический облик. Сейчас в мастерской на реставрации находится более тысячи фрагментов декора. Стену северного фасада частично демонтировали, так как здание находилось в аварийном состоянии и историческую кладку пришлось перебрать. Работы должны завершить к концу 2020 года.