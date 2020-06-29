В Москве началась реставрация 80-летнего кинотеатра «Родина»

В столице специалисты приступили к реставрации кинотеатра «Родина» на Семёновской площади.
Кинотеатр был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. В здании до сих пор сохранились подлинные элементы интерьеров. За свою долгую историю существования «Родина» пережила несколько реконструкций, однако облик здания остался практически без изменений.
Парадный вход в кинотеатр сохранил высокий портал с фреской в нише, специально спроектированной для размещения афиш. Наверху главного фасада располагается галерея с площадкой. Изначально там должен был быть кинотеатр под открытым небом, однако позднее вместо него появилось кафе.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал о реставрации другого московского кинотеатра — «Художественный». В настоящее время в нём проводятся работы по укреплению фундамента и стен. Планируется, что главному фасаду здания полностью вернут его исторический облик. Сейчас в мастерской на реставрации находится более тысячи фрагментов декора. Стену северного фасада частично демонтировали, так как здание находилось в аварийном состоянии и историческую кладку пришлось перебрать. Работы должны завершить к концу 2020 года.
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