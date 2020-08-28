В Москве к посольству Белоруссии вышли около 80 активистов

Порядка 80 человек находятся у здания посольства Белоруссии в центре Москвы.
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Как уточняется, активисты выстроились в линию и держат в руках длинную белую ленту. Также у некоторых собравшихся в руках плакаты и красно-белый флаг «Погоня», ставший символом белорусских протестов.
Известно, что 30 августа в Минске проходит массовая акция протеста. Согласно последним данным, уже задержано 140 человек. Протестные акции также проходят в Бресте, Гродно, Гомеле и Могилёве.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Ранее NEWS.ru писал, что помощник Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок, который вышел к протестующим в Минске, назвал число оппозиционеров по версии власти страны. По его словам, против президента выступают не больше 30% белорусов.
Он отметил, что не имеет точных цифр ни по сторонникам, ни по противникам Лукашенко и говорит лишь о своём «чувстве».
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