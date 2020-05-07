В Москве ещё на месяц продлили дезинфекцию подъездов

https://static.news.ru/photo/18d5b820-9030-11ea-9721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти решили продлить проведение ежедневной дезинфекции подъездов жилых домов ещё на месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, — предотвращение распространения коронавирусной инфекции, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, специалисты тщательно обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности, отметил заммэра.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о важности дезинфекции в метрополитене Москвы. По словам градоначальника, наибольшее внимание следует уделить подвижным составам, станциям и эскалаторам. На данный момент обработка вагонов метрополитена проводится два раза в день. Частота уборок в пассажирской зоне увеличена в 12–15 раз. На станциях установили санитайзеры для обработки рук, писал NEWS.ru.