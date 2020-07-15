В Москве ещё 24 пациента умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8df722fe-c6e2-11ea-9dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число смертей, вызванных коронавирусом, за сутки в Москве увеличилось на 24. У всех подтвердился диагноз пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. С момента вспышки инфекции в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4258 человек.

В штабе ещё раз напомнили, что не следует заниматься самолечением при появлении симптомов ОРВИ, лучше вызвать врача.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти России выделили на лечение от коронавируса 40 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это средства, направленные с марта по май 2020 года. По словам Голиковой, летальность от коронавируса составила 2,3%. Показатель смертности в России гораздо ниже, чем в других странах, отметила она.