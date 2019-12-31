https://static.news.ru/photo/d14d7690-2bdb-11ea-81df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Мосгордумы намерены выработать единый алгоритм, как поступать гражданам, чьи психически нездоровые соседи захламляют квартиру.

Инициатором выступила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политике Наталия Метлина. По её словам, на такие случаи есть судебно-административный кодекс и статья, которая позволяет жителям вызывать психиатрическую службу для соседа.

Такой порядок используется не так давно и достаточно редко, о нём мало кто знает, — отметила парламентарий.

Метлина также отметила, что для выработки единого механизма действий на площадке Мосгордумы организуют круглый стол, пишет АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, в марте в захламлённой квартире в Москве умер мальчик, страдающий аутизмом. У ребёнка остановилось сердце. Семилетний мальчик практически не выходил из дома, где жил с мамой и бабушкой. Мать мальчика редко бывала дома, а бабушка страдала «синдромом Плюшкина» и приносила в квартиру мусор с улицы. Отец и соседи жаловались в органы опеки на условия, в которых содержится ребёнок, однако это не принесло результатов.