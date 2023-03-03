В Минздраве прокомментировали данные о дефиците лекарств Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в российских аптеках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дефицита лекарств в российских аптеках в настоящее время нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ранее имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно, передает РИА Новости.

Какой дефицит? Нет никакого дефицита, — сказал министр в ответ на вопрос о доступности лекарств.

Мурашко добавил, что цепочки поставок медпрепаратов адаптировали к текущей ситуации. Он также напомнил о старте эксперимента по продаже некоторых рецептурных лекарств онлайн.

Как ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот эксперимент будет проводиться с 1 марта текущего года по 1 марта 2026 в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Если опыт окажется удачным, то онлайн-продажа рецептурных лекарств будет распространена и на другие субъекты.

Ранее эксперт по общественному здоровью Николай Крючков отмечал, что Россия в большой степени зависит от западных медицинских препаратов и оборудования. По его словам, проблема отсутствия на рынке лекарств может остро встать в том случае, если поставки приостановят на два-три года.