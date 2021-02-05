В Минздраве рассказали, как бороться с синдромом хронической усталости

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Синдром хронической усталости может беспокоить россиян из-за недостатка солнца, холодной погоды, перегрузки на работе и различных последствий пандемии коронавируса. При таком недуге человек быстрее устаёт, чувствует раздражённость и эмоциональный дискомфорт. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал главный внештатный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко.

Синдрома хронической усталости можно избежать. По словам эксперта, для этого нужно соблюдать некоторые меры профилактики. К таким относятся правильное питание, ведение здорового образа жизни, занятия спортом. Но самым эффективным способом в этой «борьбе» специалист назвал саморегуляцию.

Нужно научиться даже в сложных ситуациях оставаться в когнитивной зоне восприятия происходящего и не позволять эмоциям руководить нами и нашим самочувствием. Именно саморегуляция стала самой важной компетенцией в период пандемии и позволила многим из нас сохранить своё психическое здоровье и эмоциональное состояние в норме, адаптироваться к новой реальности и даже добиться успехов в профессиональной и личной сферах, — пояснил Юрий Зинченко.

По словам главного внештатного медицинского психолога Минздрава, в отдельных случаях, когда россияне сами не могут справиться со своими психологическими проблемами, им стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Зинченко считает, что к этому вопросу нужно подойти со всей серьёзностью и доверяться только квалифицированным экспертам.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты спрогнозировали повторный всплеск неврозов. Причиной врачи назвали вакцинацию, которая вызывает у россиян массу вопросов, опасений и сомнений. Эксперты считают, что этого можно избежать, если правильно и дозированно информировать население о прививке против коронавируса.