В Минтруде отчитались о замедлении темпов прироста безработицы

https://static.news.ru/photo/5282ae4e-c856-11ea-9125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается замедление прироста безработицы, полное восстановление потребительского спроса увеличит реальные денежные доходы населения, следует из сообщения пресс-службы Минтруда РФ.

Ситуация на рынке труда остаётся сложной. По данным Росстата, в июне уровень безработицы составил 6,2%. При этом темпы прироста безработицы снижаются. Если в апреле этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт, в мае — на 0,3 процентных пункта, в июне — на 0,1 процентный пункт, — отметили в ведомстве, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в Минтруде сообщили, что потерявшие работу граждане активно обращаются в центры занятости. Так, в начале 2020 года лишь каждый пятый безработный был официально зарегистрирован в качестве такового. Теперь же господдержку ожидают около 60% ищущих работу.

Такого результата помог достигнуть упрощённый порядок оформления документов. Тем не менее, рост численности граждан, обращающихся в центры занятости, также замедляется. На сегодняшний день в России зарегистрировано 3 млн безработных. Ожидается, что в течение третьего квартала темпы прироста численности таких граждан продолжат снижаться, и в начале четвёртого квартала ситуация начнёт стабилизироваться, уточнили в ведомстве.

Согласно последним данным Росстата, безработных в России в июне текущего года по сравнению с маем стало больше на 93 тысячи человек. В общей сложности нетрудоустроенных россиян в первом месяце лета было более 4,6 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.

Это — максимальное значение за последние восемь лет. Последний раз уровень безработицы в стране превышал 6% в марте 2012 года, тогда он равнялся 6,5%. Ровно 6% он составлял в январе 2013-го и в марте 2016-го.

Ранее NEWS.ru писал, что в России примерно 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников.