В Минпромторге заявили об обеспечении антисептиками всех потребителей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Он заявил, что антисептиками в РФ обеспечены все категории потребителей.
По его словам, в настоящий момент производится больше 300 тысяч литров вещества в сутки,
Таким образом, по антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей, — подчеркнул он.
До возникновения пандемии COVID-19 в стране каждый день выпускалось примерно 40 тысяч литров антисептиков.
Ранее NEWS.ru писал, что конфискованный нелегальный алкоголь вполне можно использовать при производстве антисептиков. С таким предложением к премьеру Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин.
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