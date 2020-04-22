В Минпромторге заявили об обеспечении антисептиками всех потребителей

https://static.news.ru/photo/d0d7db78-8492-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Он заявил, что антисептиками в РФ обеспечены все категории потребителей.

По его словам, в настоящий момент производится больше 300 тысяч литров вещества в сутки, передаёт ТАСС.

Таким образом, по антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей, — подчеркнул он.

До возникновения пандемии COVID-19 в стране каждый день выпускалось примерно 40 тысяч литров антисептиков.

Ранее NEWS.ru писал, что конфискованный нелегальный алкоголь вполне можно использовать при производстве антисептиков. С таким предложением к премьеру Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин.