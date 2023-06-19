В МИД прокомментировали освящение икон с изображением Бандеры Захарова назвала освящение икон с изображением Бандеры и Шухевича на Украине сатанизмом

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Освящение икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, которое провел глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко), - это сатанизм, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что темные силы изобличили сами себя.

«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов кроме как сатанизмом назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя, — написала Захарова.

Согласно информации, опубликованной Союзом православных журналистов, Епифаний провёл церемонию освящения иконы, на которой были изображены не только украинские националисты, но и Пресвятая Богородица.

Ранее представители ПЦУ провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, который был отлучен от Русской православной церкви за государственную измену. Служба состоялась во Всехсвятской церкви, которую, по словам главы Минкульта Украины Александра Ткаченко, построили на средства Мазепы. Он добавил, что в Онуфриевской башне лавры откроют экспозицию «Гетман Иван Мазепа и его эпоха».