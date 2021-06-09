В мэрии Петербурга объяснили исчезновение прокатных самокатов

https://static.news.ru/photo/41bcfd84-c90a-11eb-ae05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы компаний по прокату электросамокатов сами убрали транспортные средства с улиц Санкт-Петербурга из-за обысков Следственного комитета. Об этом рассказал глава комитета по транспорту администрации города Кирилл Поляков, передаёт «Подъём».

По его словам, местные власти пытаются договориться с обеими сторонами. Так, два раза в неделю проходит встреча с представителями компаний кикшеринга и правоохранительных органов.

Ищем разумный компромисс, чтобы поддержать бизнес и не запрещать совсем, а с другой стороны — наша задача обеспечить безопасность людей с учётом неурегулированности на федеральном уровне понятия «средство индивидуальной мобильности», — подчеркнул он.

Поляков выразил надежду, что депутаты Госдумы в ближайшее время уберут этот пробел в законодательстве.

Кроме того, на встречах обсуждаются ограничения и запреты в определённых зонах во время проведения Евро-2021. Это должно обеспечить безопасность болельщиков.

Накануне жители Петербурга пожаловались, что из города исчезли прокатные электросамокаты. По данным СМИ, транспортные средства изъяли из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода.

3 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и СК провели обыски в сервисах по аренде электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red wheels. Следственные мероприятия связаны с несколькими случаями наездов на людей. 7 июня СК сообщил о втором обыске в петербургском помещении компании по прокату электросамокатов.

При этом практически половина россиян (49%) считает необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.