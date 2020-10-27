В МЧС рассказали, что делать при пожаре за дверью квартиры

https://static.news.ru/photo/c8d534dc-18c3-11eb-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин рассказал о порядке действий, если при выходе из квартиры в подъезд многоквартирного дома вы заметили признаки пожара.

Представитель министерства отметил, что в случае пожара в одной из квартир дома или в подъезде необходимо зайти обратно в квартиру и уйти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, чтобы минимизировать проникновение дыма, передаёт РИА Новости.

Если за дверью вашей квартиры присутствует дым, то из квартиры выходить не нужно, так как вы можете получить отравление продуктами горения, дезориентироваться в пространстве и не найти выхода, — отметил Гладилин.

Вторым действием при возникновении пожара за пределами квартиры является звонок в пожарную охрану по телефонам 101 или 01, а также 112 (единый номер службы спасения). В беседе необходимо чётко и внятно назвать адрес дома, номер квартиры и этаж. Также необходимо сообщить, есть ли угроза людям.

Если пожар вы замечаете входя с улицы, то необходимо сообщить о нём и произвести эвакуацию жителей через незадымляемую лестничную клетку, которая есть во многих домах, добавил специалист.

Как сообщал NEWS.ru, 22 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий повторные нарушения юридическими лицами правил противопожарной безопасности. Законопроект также вносит изменения в КоАП РФ.