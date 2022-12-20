В МЧС напомнили о запрете запуска пиротехники в новогоднюю ночь МЧС напомнило о запрете запуска фейерверков в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замначальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров напомнил о законе «О тишине», в рамках которого запрещается запускать пиротехнику после 23:00, передает ТАСС. Новогодняя ночь исключением не является. Бобров подчеркнул, что за нарушение закона грозит административная ответственность, не уточнив степень наказания.

Запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов, — сказал он.

По информации KP.RU, в МЧС частично опровергли запрет на запуск фейерверков ночью. Это можно будет делать после 23:00, но только в специально отведенных для этого местах.

Ссылаясь на департамент культуры Москвы, Бобров заявил, что запуск высотных фейерверков в Москве, как и в большинстве регионов, проводиться не будет.

Ранее юрист Елена Кудерко заявила, что российское законодательство предусматривает штрафы за некоторые нарушения в новогоднюю ночь. Так, стать оштрафованным на 500–3000 рублей можно за курение и на 1500 рублей — за распитие алкогольных напитков.

Известно, что в ряде регионов России введен запрет на использование пиротехники. Так, с 12 декабря в Курской области нельзя взрывать петарды и запускать фейерверки. В начале декабря продажу и использование пиротехники запретили в Брянской области. При этом губернатор Александр Богомаз разъяснил, что во время новогодних праздников жители региона могут использовать бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки.