Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать в новогоднюю ночь Юрист Кудерко предупредила о штрафах в Новый год за курение и распитие алкоголя

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Юрист Елена Кудерко заявила, что российское законодательство предусматривает штрафы за некоторые нарушения в новогоднюю ночь. Так, стать оштрафованным на 500–3000 рублей можно за курение и на 1500 рублей — за распитие алкогольных напитков, отметила она в интервью агентству ПРАЙМ.

Эксперт добавила, что также действуют запреты на запуск фейерверков во дворах без согласования места с управляющей компанией. Их нарушение может обернуться штрафом в 500 рублей. Наказание может быть ужесточено в зависимости от последствий запуска, за это предусмотрен тюремный срок до пяти лет, уточнила Кудерко.

Она также упомянула запрет на массовые мероприятия без уведомления властей. В этом случае физлицам грозит штраф в размере 10–20 тысяч рублей, юрлицам — до 100 тысяч рублей.

По словам юриста, в ряде регионов существует запрет на шум в новогоднюю ночь после трех-четырех часов утра, иди даже после десяти вечера.