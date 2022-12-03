В Брянской области запретили фейерверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе вводится запрет на продажу и использование пиротехники. По его словам, данная мера направлена на обеспечение личной безопасности граждан и предупреждение противоправных действий.

Губернатор пояснил, что решение о введении ограничения было принято в ходе заседания регионального оперштаба, на котором рассматривали актуальные вопросы обеспечения безопасности. В нем принимали участие руководители всех правоохранительных и силовых ведомств, председатель облдумы и главный федеральный инспектор по Брянской области.

Вынесено единогласное решение: в соответствии с действующим высоким («желтым») уровнем террористической опасности, в целях обеспечения личной безопасности граждан, предупреждения посягательств на правопорядок и общественную безопасность в Брянской области ввести ограничения на оптово-розничную продажу, использование и применение организациями и гражданами пиротехнических изделий в период подготовки и проведения новогодних праздников, — написал Богомаз.

Он добавил, что жителям региона разрешено использовать бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки.

В начале ноября в Брянской области прошли учения по гражданской и территориальной обороне. В их ходе были отработаны различные мероприятия, включая оповещение органов управления и населения области о возможных опасностях, эвакуацию, приведение в готовность средств коллективной защиты и укрытие в них населения, а также мониторинг радиационно-химической обстановки.