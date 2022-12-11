В Курской области запретили фейерверки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курской области вводится с 12 декабря запрет на продажу и запуск фейерверков, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Введение ограничения, которое будет действовать до конца января, он объяснил необходимостью обеспечить безопасность населения.

Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян, — написал губернатор.

Он напомнил, что в регионе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, поэтому все силы властей направлены на то, чтобы не допустить совершения терактов. Старовойт также выразил надежду на понимание и ответственное отношение жителей к безопасности.

В начале декабря продажу и использование пиротехники запретили в Брянской области. При этом губернатор Александр Богомаз разъяснил, что во время новогодних праздников жители региона могут использовать бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки.