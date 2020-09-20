В МЧС дали советы, как защитить ребёнка от нападения собак

https://static.news.ru/photo/5982543c-fbc4-11ea-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

В МЧС дали рекомендации, как можно защитить ребёнка от нападения собак.

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин советует встать между собакой и ребёнком, чтобы избежать атаки животного. Также эксперт рекомендует носить с собой перцовый баллончик и не проявлять агрессию по отношению к животному, особенно к бродячим собакам.

Эксперт не советует бежать от собак или поворачиваться к ним спиной. Чтобы избежать нападения, нужно медленно отходить от животного, сообщает портал «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что на территории города Находка стая собак напала на восьмилетнюю девочку. По факту произошедшего следственные органы начали проводить проверку.