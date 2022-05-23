В «Макдоналдсе» опровергли изменение названия ресторанов сети на «Mc»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба сети ресторанов «Макдоналдс» опровергла в комментарии NEWS.ru изменение названия в России на «Mc». Представители компании назвали подобные сообщения в СМИ слухами.

Мы не комментируем слухи. Мы не знаем, откуда у коллег (журналистов. — NEWS.ru) такая полная информация обо всём, что будет происходить якобы... Это какие-то слухи. Название мы не объявляли, и как только объявим, я думаю, вы про это сразу же узнаете, — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне в российских СМИ со ссылками на источник появились публикации о якобы новом названии «Макдоналдса» и о том, что меню ресторанов почти не изменится, а наименования блюд максимально приблизят к оригинальным. Подобные материалы опубликовали в своих Telegram-каналах «Известия» и «Коммерсант».

Накануне стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.