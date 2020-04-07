В Ленинградском зоопарке рассказали о жизни животных во время коронавируса

https://static.news.ru/photo/9a9bb7dc-78d5-11ea-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный зоотехник Ленинградского зоопарка рассказала, как чувствуют себя животные, когда учреждение закрыто из-за распространения коронавируса. По её словам, обитатели продолжают вести активную жизнь.

Звери гуляют по вольерам, в их распорядке дня практически ничего не поменялось, передают «Невские Новости». Однако белая медведица Хаарчаана скучает по посетителям: ей не хватает внимания. Поэтому во время кормёжки она ловит рыбу, показывая трюки.

Ранее NEWS.ru писал, что киностудия «Союзмультфильм» рассказала, какие мультики чаще всего смотрят россияне во время карантина по коронавирусу.

Лидерами стали «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Общее число просмотров серий и сборников на YouTube-канале студии о жителях знаменитой деревни составило около пяти миллионов, а о корове — свыше двух миллионов.