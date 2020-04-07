В Ленинградском зоопарке рассказали о жизни животных во время коронавируса

Главный зоотехник Ленинградского зоопарка рассказала, как чувствуют себя животные, когда учреждение закрыто из-за распространения коронавируса. По её словам, обитатели продолжают вести активную жизнь.
Звери гуляют по вольерам, в их распорядке дня практически ничего не поменялось,
Ранее NEWS.ru писал, что киностудия «Союзмультфильм» рассказала, какие мультики чаще всего смотрят россияне во время карантина по коронавирусу.
Лидерами стали «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Общее число просмотров серий и сборников на YouTube-канале студии о жителях знаменитой деревни составило около пяти миллионов, а о корове — свыше двух миллионов.
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