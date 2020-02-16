https://static.news.ru/photo/5c52d592-50d4-11ea-ac39-fa163e074e61_660.jpg Текущий и проектный гербы Беларуси Фото: pravo.by

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.

Он заявил, что ему хотелось бы увидеть список тех граждан, которые захотели повернуть земной шар на гербе.

Пока концепция выглядит весьма странно, учитывая братские отношения между нашими странами. Надеюсь, что в этом проекте нет места политики, — сказал Чегринец РИА Новости.

Тем не менее глава общины отметил, что в целом ему новая цветовая гамма нравится больше, она не такая токсичная.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии решили изменить герб страны, избавив его от агрессивных деталей, и «привести в соответствие с миролюбивым содержанием» национальной политики. По словам главы Минюста Олега Слижевского, в новой версии герба пятиконечная звезда потеряет чёткие грани, которые характерны для военной символики, а изображение земного шара лишится сетки параллелей и меридианов, которая похожа на «некую клетку».