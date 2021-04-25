В Крыму предложили законодательно закрепить статус «городов-героев»

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев предложил законодательно закрепить за «городами-героями» их статус. На текущий день в России девять таких городов, однако их статус, полученный ещё в годы Великой Отечественной войны, никак не регулируется законом, пишет «Парламентская газета».
В России регламентирован нормативными актами правовой статус Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации... При этом мы констатируем, что полноценного правового статуса города-героя в Российской Федерации нет, — говорится в обращении Президиума городского Совета ветеранов Керчи в адрес Бахарева.
Ветераны считают, что правовое положение таких городов, а также их финансирование должны быть закреплены законом. Они также полагают, что придание «городам-героям» официального статуса поможет избежать исторических искажений и попыток переписать ход событий во время войны.
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