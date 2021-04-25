В Крыму предложили законодательно закрепить статус «городов-героев»

https://static.news.ru/photo/f08bfcb4-a657-11eb-ae4e-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев предложил законодательно закрепить за «городами-героями» их статус. На текущий день в России девять таких городов, однако их статус, полученный ещё в годы Великой Отечественной войны, никак не регулируется законом, пишет «Парламентская газета».

В России регламентирован нормативными актами правовой статус Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации... При этом мы констатируем, что полноценного правового статуса города-героя в Российской Федерации нет, — говорится в обращении Президиума городского Совета ветеранов Керчи в адрес Бахарева.

Ветераны считают, что правовое положение таких городов, а также их финансирование должны быть закреплены законом. Они также полагают, что придание «городам-героям» официального статуса поможет избежать исторических искажений и попыток переписать ход событий во время войны.

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