Глава Крыма рассказал, где появится «аналог Антальи»

Новый курортный город, который планируется построить в Крыму, сможет принять до 50 тысяч отдыхающих и станет аналогом турецкого курорта Анталья. Он появится в Сакском районе полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксёнов, слова которого приводят «Известия».

Аксёнов уточнил , что новый населённый пункт будет построен на западном побережье и станет аналогом турецкого курорта Анталья: там будут построены как гостиничные объекты на 10 тысяч номеров, так и жильё на продажу. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

Есть понимание, что это будет востребовано, — сказал глава Крыма.

Ранее о намерении создать новый курортный город заявил вице-премьер правительства региона Евгений Кабанов. По словам чиновника, коммуникации к месту строительства города подведут за счёт государства, а возведением самих зданий будут заниматься инвесторы.

Глава региона между тем заявил, что за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за постсоветский период 2019 года, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов. В целом за лето 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в полтора раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года. Вспышек новой коронавирусной инфекции при этом не отмечалось.