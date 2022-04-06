В Кремле уточнили, можно ли будет выйти 1 мая с лозунгом «Мир! Труд! Май!»

В Кремле порекомендовали уточнять у городских властей, можно ли будет выходить 1 мая с лозунгами о мире. Согласно законодательству, демонстрации должны быть заранее согласованы с городскими властями.

Они должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, в каком формате пройдёт празднование Дня победы. В Кремле заявили, что отмечать памятную дату будут так же, как и всегда. 9 мая традиционно состоится военный парад на Красной площади.

Также в Кремле ответили на вопрос, будет ли участвовать президент России Владимир Путин в акции «Бессмертный полк», ежегодно проводящейся практически во всех городах страны. По мнению представителя Кремля, говорить об этом пока рано.