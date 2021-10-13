В Кремле ответили на идею ввести QR-коды для покупки алкоголя

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, обсуждалась ли в Кремле инициатива общественников о введении QR-кодов при розничной продаже алкоголя. По его словам, власти не рассматривали этот вопрос, передаёт «Говорит Москва».

В Кремле — нет (не обсуждается. - NEWS.ru), — сказал Песков.

Ранее общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. По её мнению, для россиян это будет хорошим стимулом вакцинироваться.

Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита. По её словам, отрасль может потерять всех своих работников. Люди уходят из общепита из-за того, что тот попал в «зону риска».

Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают возврат к QR-кодам для доступа в рестораны. По информации журналистов, эта практика будет снова действовать, если заболеваемость в городе достигнет шести-семи тысяч в день.