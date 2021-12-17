Песков назвал трагедией высокий уровень смертности от COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедией высокий уровень смертности от коронавируса в стране. По его словам, это больше всего гнетёт Владимира Путина и всех, кто работает в правительственном штабе. Официальный представитель Кремля также подчеркнул в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», что массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от COVID-19 с участием главы государства были сведены к нулю.

Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия, — сообщил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что практически были сведены к нулю массовые мероприятия без какой-либо дистанции и каких-либо ограничений. У участников мероприятий с участием Путина берут тесты на коронавирус. Те, кто в течение длительного времени общается с главой государства, должны проходить карантин.

Везде — и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты, а когда речь идёт о президенте — то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют. Тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин, определённое количество дней, в каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля ранее заявил, что вокруг Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность главы государства. Он признал, что сотрудники администрации президента тоже умирают от коронавируса.

Ранее руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения. По его словам, этого можно добиться, если в течение полугода накрыть «всю российскую популяцию вакцинным препаратом».