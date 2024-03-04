В Костроме объяснили, почему не празднуют отмену крепостного права Власти Костромы заявили, что не запрещали акцию ко дню отмены крепостного права

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Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)»

Власти Костромы не запрещали проводить акцию, приуроченную ко дню отмены крепостного права в России, сообщили NEWS.ru в администрации города. По словам представителей мэрии, все заявления носили рекомендательный характер, организаторы сами приняли решение об отмене мероприятия.

Акцию проводить не запрещалось. Все заявления носили рекомендательный характер. Организаторы мероприятия сами приняли решение не проводить данную акцию, — заявили в администрации Костромы.

Ранее депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов сообщил в Telegram-канале, что городские власти отказали в проведении пикета у скульптуры «Власть на службе народа». По словам парламентария, в администрации сослались на введенный в регионе повышенный уровень готовности. Он напомнил, что крепостное право в России было отменено 3 марта 1861 года, и заявил, что каждый год в этот день необходимо проводить акции в поддержку прав граждан.

В Орловской области ранее приостановили спиливание 162-летнего дуба, посаженного в честь отмены крепостного права. Он имеет статус памятника живой природы и включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ. Прокуратура начала проверку принятого городскими властями решения об уничтожении дуба.