В конфликте съёмочной группы Собчак на Урале выявили признаки преступления

https://static.news.ru/photo/0addcbf8-e37e-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в ходе проверки выявила признаки воспрепятствования профессиональной журналисткой деятельности со стороны неизвестных во время конфликта съёмочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

Материалы доследственной проверки направлены в следственный отдел по городу Верхняя Пышма для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения, — передаёт ТАСС слова начальника отдела полиции № 28 в Среднеуральске Валентина Каца.

Отмечается, что проверка проводилась по факту причинения травм режиссёру Сергею Ерженкову, а также повреждения имущества группы.

Ксения Собчак ранее опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» о жизни в Среднеуральском женском монастыре. Она заявила, что во время съёмок получила многочисленные свидетельства того, что в монастыре детей избивали, истязали, а также вовлекали в употребление наркотиков.

Ведущая также потребовала от госорганов проверки фактов издевательств над детьми в монастыре, которым руководит опальный схиигумен Сергий.

Телеведущая отмечала, что неизвестные напали на неё и её коллег во время съёмок в монастыре.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре.