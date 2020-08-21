В Коми не хватает строителей для реконструкции стадиона к ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/e3bea23a-e49b-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора республики Коми Владимир Уйба заявил, что власти не успевают реконструировать Республиканский стадион к чемпионату миру по хоккею с мячом. У подрядчика возникли проблемы из-за нехватки рабочих.

Строящая стадион компания не смогла найти рабочих в Коми. Из-за пандемии коронавируса пригласить специалистов из-за рубежа также не представляется возможным. Всего требуется не менее 500 человек.

Посетивший строительную площадку Владимир Уйба поручил строителям к 24 августа подготовить список необходимых специалистов.

Откроем границы. Этот объект – престиж России, — заявил глава региона.

Власти региона подготовят обращения к заместителю правительства РФ Марата Хуснуллину и министру строительства Владимиру Якушеву с просьбой перебросить рабочих высокой квалификации на строительство объекта.

Впечатления [от объекта] хорошие, но нужно темпы ускорять. Мы сегодня идём с отставанием. Его нужно до ноября ликвидировать, чтобы мы в ноябре вышли в график, чтобы тестовые матчи мы уже проводили в начале января, а в конце месяца вышли на соревновательные, — передаёт ИА БНК слова Уйбы.

Представитель хоккейной федерации приедет в регион в декабре 2020 года. Турнир по хоккею с мячом пройдёт в Сыктывкаре в 2021 году. До начала главного спортивного события в республики осталось 160 дней. В соревновании будут участвовать 18 команд.

NEWS.ru писал, что ЧМ-2020 по хоккею с мячом пройдёт в Иркутске с 5 по 11 октября.