В Казахстане произошёл взрыв на военном объекте

У казахстанского города Тараза, расположенного у киргизской границы, на одном из военных складов произошёл взрыв. Об этом сообщило Минобороны республики, пишет ТАСС.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошёл взрыв неустановленных предметов, — говорится в сообщении.

При этом к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчёты департамента по ЧС Жамбылской области. Отмечается, что о пострадавших нет информации.

Ранее в Москве стало известно о подробностях взрыва гранаты в городской квартире 21 августа. Инцидент произошёл на улице Малая Набережная на северо-западе столицы. По разным данным, причиной мог послужить взрыв либо учебной, либо боевой гранаты, либо СВУ.