СК проводит проверку по факту гибели ребёнка в карьере под Калининградом

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в посёлке Янтарный Калининградской области
Об этом
Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована доследственная проверка, — цитирует сообщение агентство.
Как писал NEWS.ru в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Оба погибших ребёнка занимались танцами и, как рассказали их преподаватели, признаков депрессии у них не наблюдалось. Один из мальчиков был участником рубрики «Взгляд снизу» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен