СК проводит проверку по факту гибели ребёнка в карьере под Калининградом

https://static.news.ru/photo/6e223ffa-b967-11ea-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public185090843

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в посёлке Янтарный Калининградской области

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя СУ СК Наталья Гацко. Отмечается, что инцидент произошёл, когда ребёнок с мамой отдыхал на берегу водоема. Женщина на несколько минут отвлеклась и не смогла найти сына. Тело мальчика на берег извлёк мужчина-дайвер.

Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована доследственная проверка, — цитирует сообщение агентство.

Как писал NEWS.ru в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Оба погибших ребёнка занимались танцами и, как рассказали их преподаватели, признаков депрессии у них не наблюдалось. Один из мальчиков был участником рубрики «Взгляд снизу» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.