В Калининграде прекратили оказывать плановую медпомощь из-за COVID-19

В Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи до 7 ноября. Таким образом власти хотят ограничить распространение коронавируса, говорится на сайте регионального правительства.

До 7 ноября включительно временно приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе стационарной, — отмечается в сообщении.

Исключениями стали углублённая диспансеризация для жителей, переболевших коронавирусом больше шести месяцев назад, вакцинация (в том числе против COVID-19, гриппа и пневмококка), а также помощь людям, состояние которых «может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью», имеющим социально значимые или социально опасные заболевания.

Изменения вводятся в связи с неблагоприятной социально-эпидемиологической ситуацией на территории региона с целью ограничения распространений новой коронавирусной инфекции, — добавили в местной администрации.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.