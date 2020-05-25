В Ижевске девочку приговорили к тюрьме за избиение и вымогательство

https://static.news.ru/photo/73222d9e-9f1d-11ea-9c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил 16-летнюю девочку из Ижевска, избивавшую ровесниц и вымогавшую деньги у подростка, к двум годам колонии.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУ СК РФ по Удмуртии. По его данным, фигурантом уголовных дел по статьям «Побои или иные насильственные действия, совершённые из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия» девочка стала в декабре 2019 года, когда в Сеть попала видеозапись избиения 17-летней школьницы сверстниками.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что 16-летняя девушка с другими школьниками издевались над пострадавшей, избили её и применяли электрошокер. Остальных участников расправы не могли привлечь к ответственности в силу возраста, а зачинщице грозило до шести лет тюрьмы. Позже выяснилось, что девочка также неоднократно вымогала деньги у несовершеннолетнего, применяя при этом насилие.

Приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — сообщили в управлении.

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