В Ижевске девочку приговорили к тюрьме за избиение и вымогательство

Суд приговорил 16-летнюю девочку из Ижевска, избивавшую ровесниц и вымогавшую деньги у подростка, к двум годам колонии.
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В ходе проверки полицейскими было установлено, что 16-летняя девушка с другими школьниками издевались над пострадавшей, избили её и применяли электрошокер. Остальных участников расправы не могли привлечь к ответственности в силу возраста, а зачинщице грозило до шести лет тюрьмы. Позже выяснилось, что девочка также неоднократно вымогала деньги у несовершеннолетнего, применяя при этом насилие.
Приговором суда она осуждена к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — сообщили в управлении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что три года и три месяца лишения свободы получил по приговору Сосновоборского районного суда Пензенской области бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.
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