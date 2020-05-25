Пензенского экс-министра здравоохранения осудили за изнасилование

https://static.news.ru/photo/41312726-9e92-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: penzainform.ru

Три года и три месяца лишения свободы получил по приговору Сосновоборского районного суда Пензенской области бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Отмечается, что Стрючков был задержан год назад по подозрению в том, что он, будучи нетрезвым, изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Чиновника отправили под домашний арест, суд над ним шёл в закрытом режиме.

Ему назначено наказание в виде трёх лет трёх месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда, — цитирует сообщение источника в суде РИА Новости.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Оба решения могут быть обжалованы в суде высшей инстанции.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Москвы обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако некоторое время спустя мужчина признался, что придумал это от расстройства, что у него был день рождения, а его никто не поздравил.