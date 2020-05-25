Пензенского экс-министра здравоохранения осудили за изнасилование

Три года и три месяца лишения свободы получил по приговору Сосновоборского районного суда Пензенской области бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.
Отмечается, что Стрючков был задержан год назад по подозрению в том, что он, будучи нетрезвым, изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Чиновника отправили под домашний арест, суд над ним шёл в закрытом режиме.
Ему назначено наказание в виде трёх лет трёх месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда,— цитирует сообщение источника в суде РИА Новости.
Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Оба решения могут быть обжалованы в суде высшей инстанции.
Ранее, как писал NEWS.ru, житель Москвы обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако некоторое время спустя мужчина признался, что придумал это от расстройства, что у него был день рождения, а его никто не поздравил.