https://static.news.ru/photo/3c89e11c-694b-11ea-8835-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением об изнасиловании. Позже мужчина попросил не проводить проверку, поскольку изнасилование ему привиделось.

Сначала заявитель рассказал полицейским, что преступление якобы произошло, когда он спал в хостеле. Когда стражи порядка начали проверку по факту обращения, мужчина признался, что придумал историю. Он рассказал полицейским, что у него был день рождения, но его никто не поздравил с праздником, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Москве неизвестный мужчина ограбил и изнасиловал массажистку. Девушка разместила объявление о тайском массаже в Сети. К ней пришли двое мужчин, одни из которых надругался над девушкой, а также украл десять тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что в России резко возросло число изнасилований. В Генпрокуратуре заявили, что по сравнению с январём 2019 года число таких преступлений в январе 2020 года увеличилось на 72,1%. Также выросли преступления экстремистской направленности — 62 случая.