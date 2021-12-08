В Генпрокуратуре разработали нормы для ареста и конфискации криптовалюты

В Генпрокуратуре разработали ряд норм, позволяющих арестовывать и конфисковывать полученную нелегальными способами криптовалюту. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Игорь Краснов. Он также отметил необходимость введения в российское законодательство понятия криптовалюты.

Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации, — сказал генпрокурор.

Он добавил, что надзорное ведомство выступает за введение в отечественное законодательство понятия криптовалюты и других виртуальных активов. По словам Краснова, сейчас судебная практика идёт по пути признания криптовалюты имуществом и, соответственно, предметом взятки, но для формирования единого и устойчивого правоприменения этого недостаточно.

Ранее юрист Евгения Галкина рассказала о наиболее популярных видах мошенничества с криптовалютами. К ним относятся использование поддельных сайтов и приложений и выманивание средств в переписке путём предложений вложиться в стартап или пополнить счёт. Юрист подчеркнула, что пока криптовалютные платежи не находятся под правовой защитой.