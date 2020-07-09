В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

https://static.news.ru/photo/a5d83e12-c20f-11ea-9f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Данный законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения вышеуказанной федеральной социальной доплаты к пенсии, — говорится в тексте сопроводительной записки.

Как пишет «Газета.ру», авторы проекта предлагают приравнять социальную доплату к среднегодовому прожиточному минимуму на душу населения в субъекте страны за предыдущий год и не превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Они также подчеркивают, что прожиточный минимум пенсионера на порядок ниже среднегодового прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности.

Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июля в России будет произведена индексация пенсионных выплат. Прежде всего это коснётся граждан, которые являются опекунами и попечителями. До этого они считались работающими пенсионерами, поэтому претендовать на перерасчёт выплат не могли.