В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Данный законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения вышеуказанной федеральной социальной доплаты к пенсии, — говорится в тексте сопроводительной записки.
Как
Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 июля в России будет произведена индексация пенсионных выплат. Прежде всего это коснётся граждан, которые являются опекунами и попечителями. До этого они считались работающими пенсионерами, поэтому претендовать на перерасчёт выплат не могли.
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