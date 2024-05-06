В Госдуме жестко высказались об участии в СВО осужденного за педофилию Останина: участие в СВО режиссера-растлителя из «Ералаша» было незаконным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Участие в специальной военной операции на Украине бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого, осужденного за растление 13-летнего мальчика, является противозаконным, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она уверена, что в таких случаях срок пребывания в местах отбывания наказания должен сокращаться, а не ликвидироваться.

На мой взгляд, это противозаконно. Должен сокращаться срок пребывания в местах отбывания наказания, а не ликвидироваться статья. Тем более такая статья, как педофилия, — заявила Останина.

Депутат добавила, что для нее осужденные по статьям о растлении малолетних не имеют права участвовать в СВО. Она подчеркнула, что данная статья является пожизненной, даже если заключение по ней — нет.

Мы принимали специальный закон. Такая вот реабилитация — это индульгенция для таких людей совершать и дальше преступления против детей, — уверена Останина.

Ранее СМИ сообщали, что Белостоцкий освобожден от наказания за растление 13-летнего ребенка, поскольку он получил государственную награду на СВО. Экс-режиссер заключил контракт с Минобороны России осенью 2023 года. Вину в преступлении он не признавал, в его защиту выступала адвокат потерпевшего. По словам мальчика и его матери, мужчина ничего противозаконного не сделал.