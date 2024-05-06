Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» избежал наказания благодаря СВО

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Илья Белостоцкий

Бывший режиссер детского киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за растление 13-летнего мальчика, получил государственную награду на СВО, что позволило ему избежать наказания, сообщает MSK1.RU. Он заключил контракт с Минобороны осенью 2023 года. Ему оставалось 2,5 года тюрьмы. В зоне спецоперации режиссер служил медиком в штурмовом отряде.

Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не зэка, — заявил Белостоцкий.

Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии, однако после апелляции приговор был смягчен до 4,5 года. По версии следствия, он развращал подростка в собственной квартире. Сам режиссер настаивал на своей невиновности.

Ее подтверждал и потерпевший: мальчик утверждал, что преступления не было. По словам его адвоката Валентины Филипенковой, семья просила оправдать мужчину.

После подписания контракта с МО в сообществе, организованном в соцсети «ВКонтакте» в его поддержку, Белостоцкий пояснил, что таким образом хочет вернуть возможность своим родным гордиться им. Свое решение он сравнил с харакири «по градусу отчаяния».