Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился в зону СВО MSK1.RU: экс-режиссер Белостоцкий подписал контракт с МО РФ и отбыл в зону СВО

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный за педофилию, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, сообщает MSK1.RU со ссылкой на его сестру Дарью. Ему предстояло провести в колонии еще более четырех лет.

Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре. На связь он выходит очень редко, — цитирует ресурс сестру экс-режиссера.

В сообществе, организованном в соцсети «ВКонтакте» в его поддержку, Белостоцкий пояснил, что таким образом хочет вернуть возможность своим родным гордиться. Свое решение он сравнил с харакири «по градусу отчаяния».

Белостоцкий был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в педофилии в июле 2022 года. Некоторое время спустя обвинение было переквалифицировано на более мягкое — развратные действия, а срок наказания сокращен бывшему режиссеру до 6,5 года колонии.

Экс-режиссера задержали после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители нашли этому подтверждения, а на домашнем компьютере Белостоцкого обнаружили коллекцию фото и видео с голыми детьми.